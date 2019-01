Sonny Stevens: 'Ik ben weer helemaal fit'

Excelsior kan volgende week vrijdag in de uitwedstrijd bij Vitesse gewoon weer beschikken over doelman Sonny Stevens. Hij liep begin december tegen PSV een spierblessure op en traint nu weer volledig mee. ''Ik ben weer helemaal fit,'' zegt Stevens in een interview met RTV Rijnmond.

Excelsior verblijft momenteel in het zuiden van Spanje voor een trainingskamp. De doelman die afgelopen zomer overkwam van Go Ahead, verscheen daar voor de camera van Sinclair Bischop. Vooral de hoeveelheid tegengoals van de Kralingers werd besproken.

''We hebben het er veel over. Het is wat clichématig, maar je kunt er alleen hard aan blijven werken en met elkaar je schouders eronder zetten'', zegt Stevens. Hij vindt niet dat Excelsior te aanvallend speelt. ''Het is een combinatie van factoren. Vaak is het gewoon een kwestie van je kop erbij houden. We spelen meestal een goede eerste helft met een groot verval als we een tegengoal krijgen.''

In de de video hierboven is het volledige interview van Sinclair Bischop met Sonny Stevens te bekijken. Bischop volgt de verrichtingen van zowel Feyenoord, Excelsior als FC Dordrecht in Spanje.