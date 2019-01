Deel dit artikel:













Hoog bezoek voor Euromast: Rutte praat er met Japanse premier De Japanse premier Shinzo Abe en minister-president Mark Rutte. Foto: ANP/ Bas Czerwinski Abe en Rutte op de rode loper voor de Euromast. Foto: ANP/ Bas Czerwinski

Het is dringen rond de Euromast. De bekende eet- en vergaderlocatie in Rotterdam verwelkomt de Japanse premier Shinzo Abe en minister-president Mark Rutte die samen praten over de brexit. En dus staat het terrein voor de Euromast vol pers.

Rondom de toren staan busjes, voor de ingang ligt een rode loper en binnen vallen de journalisten met camera's nog net niet over elkaar heen. Eerder op de dag maakten de politici al samen een boottocht over de Nieuwe Maas. Abe is hier onder andere om met Rutte te praten over de brexit. Abe wil dat het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU ordelijk verloopt, met goede afspraken, en dat bestaande handelsrelaties zo min mogelijk worden verstoord. De Japanse premier ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor zijn Nederlandse collega.