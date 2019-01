Ridgeciano Haps: 'Het is de bedoeling dat ik snel minuten maak'

Na een half jaar blessureleed maakt Feyenoorder Ridgeciano Haps zich op voor weer wat speelminuten. Hij vindt het nog lastig om te zeggen of hij al honderd procent fit is. ''Het is de bedoeling dat ik vrijdag of zaterdag minuten ga maken.''

In een interview met RTV Rijnmond tijdens het trainingskamp in het Spaanse Marbella vertelt de linksback waar hij precies mee kampte. ''Het was mijn scheenbeen. Hier had ik vorig jaar al last van. In de voorbereiding van dit seizoen bleek er en klein breukje in te zitten.''

Het was dus geen makkelijk half jaar voor Haps die zijn ploeg wisselvallig zag presteren. ''Ik kon mijn team niet helpen. Ik heb het heel zwaar gehad.'' Haps vindt niet dat Ajax en PSV simpelweg beter zijn dit jaar. ''Je wint van PSV en dat zegt dat je kwaliteit in huis hebt. Het slechte spel in wedstrijden ligt aan onszelf.''

In de video hierboven is het volledige interview met Haps te bekijken.