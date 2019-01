Alblasserdamse initiatiefnemer Nashville-verklaring trekt zich terug

Dominee Cees Sonnevelt uit Alblasserdam heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep achter de Nashville-verklaring. Dat is volgens Trouw gebeurd om persoonlijke redenen. De andere opstellers maken pas op de plaats.

De ophef over het orthodoxe anti-homodocument is de initiatiefnemers niet in de koude kleren gaan zitten. "De verklaring heeft heel erg veel losgemaakt. Het zijn zeer bewogen dagen geweest", zegt een Zeeuwse predikant in Trouw .

Dinsdagavond hebben de opstellers de koppen bij elkaar gestoken. "We merkten dat verschillende passages uit de tekst verwarring hebben opgeroepen en anders gelezen werden dan we bedoelden. Dat vraagt dus om een nadere verklaring. Daar gaan we aan werken."

In de tussentijd stoppen de predikanten met het inzamelen van handtekeningen onder het document. "Het is tijd voor reflectie."

Studiedag

De Nederlandse tekst van de Nashville-verklaring verscheen afgelopen weekend online als opmaat naar een studiedag van orthodoxe protestanten over homoseksualiteit. Dat congres moet binnen een paar maanden worden gehouden. In de tussentijd willen de predikanten radiostilte.

Eigenlijk zou de verklaring pas later online komen, vertellen de initatiefnemers tegen Trouw. Maar twee hoogleraren die waren gevraagd om het manifest te ondertekenen stuurden een ingezonden stuk naar het Reformatorisch Dagblad om uit te leggen waarom ze hun handtekening hadden geweigerd.

"Daardoor kwamen dingen in een stroomversnelling", aldus dominee Piet de Vries uit Boven-Hardinxveld eerder deze week in Trouw. De verklaring werd zaterdag online gezet, samen met de namen van zo’n 250 ondertekenaars, van wie er enkele tientallen uit de regio komen.

De verklaring zorgde voor een golf van verontwaardiging, ook vanuit de kerken. Diverse kerken hebben deze week regenboogvlaggen gehesen om te laten zien dat zij niet anti-homo zijn.