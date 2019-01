Deel dit artikel:













'Het had elke jongen of elk meisje uit Gorinchem kunnen zijn' De bloemenzee bij café Bacches in Gorinchem na de schietpartij

Twintig jaar na dato is het motief voor de schietpartij bij café Bacchus in Gorinchem nog altijd een raadsel voor toenmalig burgemeester Piet IJssels. Twee meisjes, Marianne Roza (18) en Froukje Schuitmaker (17) komen om. "Het had elke jongen of elk meisje uit Gorinchem kunnen zijn", zegt IJssels.

"Enerzijds heb je medeleven met de nabestaanden. Anderzijds denk je: het is mijn dochter niet geweest, maar wie dan wel?", blikt IJssels terug, die door verkeerde informatie pas 's ochtends na de schietpartij op de plaats delict arriveerde. "Die gedachte speelt toch wel." Lees ook: 20 jaar later: Beschieting van danscafé Bacchus IJssels begrijpt na twintig jaar nog steeds niet waarom de daders zomaar het vuur openden op het café. "Het is zo idioot dat dit soort mensen, in een vlaag van waanzin, op het idee komt om dwars door een deur te schieten. Omdat zij er niet in mochten, geloof ik. Een soort wraakactie, maar op wie?", vraagt een geëmotioneerde IJssels zich af. Stille tocht Een aantal dagen na de schietpartij werd in Gorinchem een stille tocht gehouden voor de slachtoffers. De schattingen lopen uiteen, maar tussen de 20 en 30 duizend mensen kwamen naar het stadje om Marianne en Froukje te herdenken. Een aantal dagen na de schietpartij werd in Gorinchem een stille tocht gehouden voor de slachtoffers. De schattingen lopen uiteen, maar tussen de 20 en 30 duizend mensen kwamen naar het stadje om Marianne en Froukje te herdenken. Vervolgens trokken mensen naar de Grote Kerk in Gorinchem om samen te komen. Joke van Dalen was toentertijd kosteres van deze kerk. "Het bleek al halverwege de middag dat veel mensen onderweg waren", herinnert Van Dalen zich nog. Kratten fris lenen Van Dalen was niet bij de stille tocht. "Maar ik was er wel mee bezig. De meisjes kenden we vanuit het pastoraat. Je ziet die gezichten van meisje tot puber opgroeien." Van Dalen was niet bij de stille tocht. "Maar ik was er wel mee bezig. De meisjes kenden we vanuit het pastoraat. Je ziet die gezichten van meisje tot puber opgroeien." Vanuit de kerk kreeg Van Dalen namelijk de opdracht om de mensen na de stille tocht wat warms aan te bieden. Er werden veel koppen koffie en thee gezet. Ook was er frisdrank, maar het ging allemaal snel op. "We hebben telkens er wat bijgehaald uit de dichtstbijzijnde supermarkt. Maar dat hield na 8 uur 's avonds ook op", blikt Van Dalen terug. Dus vroeg de Grote Kerk aan omliggende cafés in Gorinchem of zij kratten frisdrank mocht lenen. Dat mocht, vertelt Van Dalen. Sterker nog, de kosteres merkte dat de cafés er geen vergoedingen voor terug wilden hebben. "Je ziet dat emoties van rouw kunnen winnen van commercie", aldus Van Dalen. Kijk en luister hierboven naar de volledige gesprekken met toenmalige burgemeester Piet IJssels van Gorinchem en voormalig kosteres Joke van Dalen.