Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dood van rapper Feis in Bureau Rijnmond

De politie heeft nog veel vragen aan het publiek over de dood van rapper Feis, die op 1 januari werd doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Donderdag komen ze aan de orde in Bureau Rijnmond.

In het opsporingsprogramma van RTV Rijnmond wordt ook gevraagd om beeldmateriaal van de vroege nieuwjaarsochtend. Feis werd vermoedelijk na een caféruzie beschoten. Zijn broer Bilal raakte levensgevaarlijk gewond en ligt nog steeds in het ziekenhuis.

Een andere zaak die in de uitzending van 10 januari aan bod zal komen is die va de aanslag op twee woningen uit één familie in Rotterdam. Deze aanslag werd ruime tijd geleden gepleegd, maar de impact is nog steeds groot. De slachtoffers leven tot op de dag van vandaag met de angst voor herhaling. De dochter van één van de getroffen gezinnen doet haar verhaal. Verder wordt ook een insluiping met een 85-jarige man in Sliedrecht en de beroving van een 71-jarige dame behandeld.

Bureau Rijnmond begint donderdagmiddag rond 17:20 uur en wordt tot vrijdag 17:00 uur elk half uur herhaald.