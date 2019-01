Deel dit artikel:













Meerdere auto's in vlammen op in Rotterdam-Nesselande

Meerdere auto's in Rotterdam-Nesselande zijn in de nacht van woensdag op donderdag in vlammen opgegaan. De eerste melding kwam rond 01:25 uur binnen, van een autobrand op een afgesloten parkeerterrein op het Marcel Duchampplein.

Het vuur is vervolgens overgeslagen op twee andere auto's. De wagens zijn in vlammen opgegaan. Een vierde auto heeft niet gebrand, maar is wel beschadigd geraakt. Volgens buurtbewoners kwam bij de brand veel rook vrij. De oorzaak van de branden is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. Getuigen melden dat ze tijdens de brand meerdere knallen hebben gehoord. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio kan dat geluid afkomstig zijn van de autobanden, die door de hitte zijn geklapt.