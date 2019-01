Terreurverdachten uit Rotterdam en Vlaardingen voor het eerst voor de rechter

Zes terreurverdachten uit onder meer Vlaardingen en Rotterdam, die eind september werden opgepakt, verschijnen donderdag voor het eerst voor de rechter. Het gaat om een pro forma-zitting in de extra beveiligde zaal van de Rotterdamse rechtbank.

Het zestal wordt verdacht van het voorbereiden van een grote aanslag. Onder hen zijn drie mannen uit Vlaardingen en Rotterdam.

In totaal werden destijds zeven mannen aangehouden op een vakantiepark in het Limburgse Weert. Eén van hen is inmiddels op vrije voeten. Bij de terreuractie werden ook doorzoekingen gedaan in onder meer Rotterdam en Vlaardingen.



Na hun aanhouding werden explosieven, bomvesten en honderd kilo kunstmest gevonden. Woensdag lekten beelden van de mannen uit tijdens een oefening met Kalasjnikovs en bomvesten.