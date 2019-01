Nida doet mee aan provinciale verkiezingen Zuid-Holland en Noord-Holland

Bas van Noppen (links) is lijsttrekker voor Nida in Zuid-Holland, Elsa van de Loo (r) in Noord-Holland

De van oorsprong Rotterdamse partij Nida doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland en Noord-Holland. Lijsttrekker in Zuid-Holland is Bas van Noppen (46), die nu werkzaam is als burgerlid voor de fractie in Rotterdam. "Ik hoop op één of twee zetels", zegt Van Noppen.

De op de islam geïnspireerde partij Nida, kwam in 2014 in de Rotterdamse gemeenteraad onder aanvoering van Nourdin El Ouali. Vorig jaar haalde de partij ook een zetel in de Haagse gemeenteraad.

“Eindelijk kunnen ook mensen buiten Rotterdam en Den Haag nu op Nida stemmen", verklaart partijvoorzitter Nurullah Gerdan de keuze voor deelname aan de verkiezingen. Hij zegt veel sympathisanten te spreken buiten Rotterdam en Den Haag die op de partij willen stemmen.

Bekeerlingen

In Noord-Holland is Elsa van de Loo (30) de lijsttrekker van Nida. Zij heeft zich net als Van Noppen op latere leeftijd bekeerd tot de islam. Van de Loo is voormalig VN-jongerenvertegenwoordiger namens Nederland op het gebied van mensenrechten, werkzaam als advocate en moeder van twee kinderen

Van Noppen is werkzaam als projectmanager en moskeebestuurder van De Middenweg in Rotterdam-Bergpolder. Hij is vader van vier kinderen. "Met ethisch gedreven politiek zal Nida zich ook op provinciaal niveau op thema’s als betaalbaar wonen, natuur en duurzaamheid vervoer laten horen."

El Ouali zal als lijstduwer op de lijst voor Zuid-Holland staan, maar heeft geen ambities om de provincie te combineren met zijn raadswerk. "Ik ben nodig in Rotterdam, ben daar gekozen, dus ga voorlopig nergens anders naartoe."

Denk

In Rotterdam kreeg Nida vorig jaar bij de verkiezingen concurrentie van Denk, nadat een samenwerking mislukte. Denk kwam met vier zetels de Rotterdamse raad binnen, terwijl Nida twee zetels vasthield. Ook in de provincie zal Nida de strijd met Denk aangaan. "Het klopt dat er overlap zit in onze achterban", zegt Van Noppen. "Maar wij spreken echt ons eigen publiek aan. Dat hebben we ook gezien bij de verkiezingen in Rotterdam."