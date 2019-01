Deel dit artikel:













Buis Beneluxtunnel richting zuiden weer open Foto: Weginspecteur Michael

De linkerbuis van de Beneluxtunnel in de A4 is donderdagochtend even gesloten geweest richting het zuiden. Aanleiding was een aanrijding.

Een ambulance kwam ter plaatse. Verkeer richting het zuiden werd omgeleid via de rechterbuis. Inmiddels is de tunnel weer in zijn geheel open.