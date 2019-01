Metaalsector staakt: 'We gaan door tot het bittere end'

Niet blauwbekken in de kou, maar oliebollen, broodjes en koffie in het Maasgebouw. De stakers in de metaalsector uit de regio zoeken het donderdag tijdens de landelijke staking wat warmer op.

Donderdag en vrijdag leggen medewerkers in de metaalsector het werk neer. In onze regio gaat het onder meer om werknemers van Fokker, IHC, Damen, FN Steel en Hollandia. Zij verzamelen zich donderdagochtend in het Maasgebouw bij de Kuip. Vakbond FNV verwacht zo'n duizend deelnemers, alleen al in onze regio.



"Wij gaan onze veertiende en vijftiende stakingsdag in", zegt een werknemer van Fokker. "Wij zijn de spuiters: alle vliegtuigonderdelen die gemaakt worden, worden door ons gespoten. We zitten op de eindlijnen, dus alles bij Fokker wordt nu stilgezet."

Al acht maanden actie

De metaalwerkers staken voor een betere cao. "Het is belachelijk dat het nog niet voor elkaar is", zegt Jan Meeder van FNV. "Mensen zijn al acht maanden actie aan het voeren. We roepen FME (de brancheorganisatie, red.) op om over de brug te komen met onze looneis van 3,5 procent op jaarbasis."

Ook willen de stakers dat er een gezondheidspact komt en dat er meer vaste banen in de sector gerealiseerd worden. "En ze pikken ook nog eens een stukkie pensioenspremie in. Er is economische groei. De jongens en meiden in de sector verdienen ook een impuls, maar dat gebeurt nu niet."

De actie van deze week is volgens FNV een 'gelukkig nieuwjaarsstaking'. "Om ze een hart onder de riem te steken", zegt Meeder. "Wat ons betreft gaan de acties door als FME niet over de brug komt." Daar zijn ook de stakers het mee eens: "We vechten voor een goed cao en we gaan door tot het bittere end."

NedCar

De bedoeling was dat in alle delen van Nederland zou worden gestaakt. De rechter in Maastricht verbood woensdag die staking. De bonden bestuderen die uitspraak, omdat ze deze beschouwen als een inperking van het stakingsrecht.