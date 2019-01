De Nooijer wordt jeugdtrainer in China

Gérard de Nooijer is per direct aan de slag gegaan als jeugdtrainer in China. De Nooijer, recent ontslagen als trainer van FC Dordrecht, heeft een contract voor anderhalf seizoen getekend bij Dalian Istar H&C Football Club, een club in het noordoosten van het land.

Een maand na het ontslag in Dordrecht heeft hij dus nu een nieuwe club gevonden. Niet als hoofdtrainer, maar als trainer van een jeugdteam. Hij is al vertrokken naar Azië, waar hij met zijn nieuwe club momenteel op trainingskamp is in het zuiden van China.

Telefonisch laat De Nooijer aan RTV Rijnmond weten: "Je weet niet wat je meemaakt hier. Het is enorm groot en professioneel. In het noordoosten bij Dalian is het nu te koud, dus daar ga ik pas later heen. Het is een groot avontuur, ik ga het meemaken."