Schiedamse bedreiger Haags raadslid eerder veroordeeld voor drugshandel

Een 28-jarige Schiedammer die had gedreigd met een aanslag, is eerder veroordeeld voor drugshandel. Hij moet binnenkort zijn straf in België uitzitten voor het bezit van een hennep-kwekerij.

Danny F. kwam in augustus vorig jaar met zijn dreigementen, na de zelfmoord van het Haagse PVV-raadslid Willie Dille. In een WhatsApp-groep zei de Schiedammer dat een ander raadslid, Arnoud van Doorn, moest worden opgehangen op de Grote Markt in Den Haag.

Willie Dille had vlak voor haar zelfmoord gezegd dat zij was verkracht in opdracht van Arnoud van Doorn. Op Facebook had Danny F. geschreven over de zelfmoord: ”Als dit geen consequenties heeft, pleeg ik een aanslag.”

De Schiedammer stond donderdag in Rotterdam terecht tijdens een korte, procedurele zitting. Hij was zelf niet aanwezig. Volgens zijn advocaat Dirk Timmermans moeten de dreigementen niet serieus worden genomen. “Hij heeft alleen zijn boosheid van zich willen afschrijven.”



Bij Danny F. zijn een boksbeugel en 79 patronen gevonden. De munitie was volgens Timmermans een verzameling en niet bedoeld om te gebruiken.

De zaak tegen de Schiedamse verdachte moet binnen drie maanden inhoudelijk worden behandeld.