Drugs met straatwaarde van miljoenen euro's in container uit Rotterdam

De politie in Brabant heeft dinsdagochtend in een container met fruit, enkele honderden kilo's cocaïne gevonden. De container kwam uit Rotterdam.

De partij drugs werd aangetroffen bij een transportbedrijf in het Noord-Brabantse Heusden. Hoe en waar de drugs in de container zijn gekomen, is nog niet duidelijk. De politie denkt niet dat het bedrijf waar de drugs werden gevonden, betrokken is bij deze zaak.

Vermoedelijk was het de bedoeling om de drugs vóór aankomst in Brabant uit de container te halen en is dit om nog niet bekende redenen mislukt.

De partij drugs heeft een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's. Het spul is afgevoerd en wordt vernietigd. Er is nog niemand aangehouden.