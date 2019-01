Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Aboutaleb: in gesprek met rappers over verheerlijken geweld Burgemeester Aboutaleb. Foto: ANP / Jerry Lampen

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam wil in gesprek met rappers over het verheerlijken van geweld in rapmuziek. Dat zei hij donderdag in zijn nieuwjaarstoespraak voor de Rotterdamse gemeenteraad.

Hij vindt dat de rappers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zelf in actie moeten komen om het bezitten van een vuurwapen en ophemelen van vuurwapengeweld te stoppen. "Met rappers die daarvoor openstaan, wil ik in gesprek. Ik zal dat initiatief nemen", zei de burgemeester. Aboutaleb deed deze uitspraak naar aanleiding van de dood van rapper Feis. De Rotterdammer werd in de nieuwjaarsnacht doodgeschoten op de Nieuwe Binnenweg. Ook wil de burgemeester de barricade op om straffen voor wapenbezit te verzwaren. "Straffen op wapenbezit zijn te laag, dat is mij een doorn in het oog", zei Aboutaleb. Rouwrand Daarnaast haalde Aboutaleb de zaak van de 16-jarige Humeyra aan, die bijna een maand geleden werd doodgeschoten op het Rotterdam Design College. “Daarmee had december een rouwrand. Ook het geweld tegen hulpverleners neemt niet af. Dat geweld moeten we stoppen.” Daarnaast haalde Aboutaleb de zaak van de 16-jarige Humeyra aan, die bijna een maand geleden werd doodgeschoten op het Rotterdam Design College. “Daarmee had december een rouwrand. Ook het geweld tegen hulpverleners neemt niet af. Dat geweld moeten we stoppen.” De burgemeester stond ook stil bij het Rotterdam Project, het tv-programma van Beau van Erven Dorens over daklozen. “De deelnemers Patrick, Souf en Hilde hebben de weg naar boven gevonden en gaan met goede moed het nieuwe jaar in", zegt Aboutaleb. Dit programma toonde aan dat dakloosheid niet het probleem is, maar het gevolg van heel veel andere dingen. Daarom stoppen wij met het opleggen van boetes.”

Lees ook: Aboutaleb: geen boetes meer voor daklozen Aboutaleb noemde de reacties op die uitspraak hartverwarmend. “We zijn van plan snel alternatieven te bedenken. Het Rijk is ook geïnteresseerd.” Vooruitblik Hij keek ook vooruit naar 2019. “Met miljardeninvesteringen wordt Zuid in de vaart der volkeren opgestuwd. Naast grote projecten als Hart van Zuid, Feyenoord City, Stadionpark en de uitbreiding van Ahoy, komen er ook veel nieuwe woningen bij op Zuid. De Maastunnel gaat dit jaar weer open en ja, zelfs de Hoekse Lijn gaat rijden.” Hij keek ook vooruit naar 2019. “Met miljardeninvesteringen wordt Zuid in de vaart der volkeren opgestuwd. Naast grote projecten als Hart van Zuid, Feyenoord City, Stadionpark en de uitbreiding van Ahoy, komen er ook veel nieuwe woningen bij op Zuid. De Maastunnel gaat dit jaar weer open en ja, zelfs de Hoekse Lijn gaat rijden.” Aboutaleb sprak zijn zorgen uit over toenemende polarisatie en deed een oproep te zoeken naar consensus. “Je kunt niet alleen claimen, maar je moet ook bereid zijn een ander iets te gunnen”, zei Aboutaleb. “Dat vraagt om leiderschap van ons allemaal. Hier in dit huis, en in de stad. Bij sportverenigingen, scholen, theatergezelschappen, moskeeën en kerken.” Jubileum Aboutaleb werd zelf nog in het zonnetje gezet vanwege zijn 10-jarig jubileum als burgemeester van Rotterdam. Nestor Robert Simons bood hem een bos bloemen aan: “Over de hoogtepunten van zijn burgemeesterschap hoef ik u zelf niets te vertellen, dat doet hij zelf al voldoende”, zei hij met een kwinkslag. Aboutaleb werd zelf nog in het zonnetje gezet vanwege zijn 10-jarig jubileum als burgemeester van Rotterdam. Nestor Robert Simons bood hem een bos bloemen aan: “Over de hoogtepunten van zijn burgemeesterschap hoef ik u zelf niets te vertellen, dat doet hij zelf al voldoende”, zei hij met een kwinkslag. Loco-burgemeester Wijbenga memoreerde aan de tijd dat Aboutaleb en hij allebei in Amsterdam werkten. Na de moord op Theo van Gogh begon de zware beveiliging voor Aboutaleb.