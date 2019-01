VIDEO: Kinderen Nieuw-Lekkerland krijgen ochtendgymnastiek van politie

De armen en benen zijn donderdagochtend flink losgeschud in Nieuw-Lekkerland. Agenten staan daar met hun Mobiel Media Lab en doen even een rondje ochtendgymnastiek met de kinderen uit de buurt.

De agenten schrijven op Twitter dat op de actie onverwacht veel jonge kinderen afkwamen. Dat is officieel niet de doelgroep, maar de mannen zijn op meerdere manieren flexibel.

Het Mobiel Media Lab van de politie is een bus die rondrijdt door het land. Donderdag is de bus in Nieuw-Lekkerland om met mensen in gesprek te gaan en een spel te spelen.

Tijdens het spel 'Boef in de Wijk' verstopt een zogenaamde boef zich in de wijk. Buurtbewoners moeten de nepcrimineel zien te vinden aan de hand van tweets of WhatsAppberichten. Wie de boef als eerst vindt, krijgt een prijs. De politie speelt dit spel met buurtbewoners om ze bewust te maken van inbraakgevoeligheid en om de alertheid op verdachte zaken te verhogen.