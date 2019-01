Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man overlijdt in Botlek na botsing met goederentrein

Een 23-jarige man is woensdagavond in de Botlek om het leven gekomen nadat hij was gegrepen door een goederentrein. De in Spijkenisse geboren man was wandelend op weg naar een bushalte in de omgeving van de Botlekweg.

Hij had even daarvoor zijn vrachtwagen op de truckparking in de buurt van de Tweedweg gezet. De man zou vervolgens met de bus naar huis gaan. Hij nam lopend een kortere route en kwam zo in de buurt van het spoor. Vermoedelijk heeft het slachtoffer de trein niet horen aankomen. De trein was van het bedrijf Rail Force One. De machinist heeft professionele hulp gekregen.