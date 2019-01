Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











600 duizend euro verstopt onder keukenblok Foto: Politie

De politie in Rotterdam-Zuid is dinsdag gestuit op ruim 600 duizend euro cash. Het geld was verstopt onder een keukenblok in een woning aan het Zuiderterras. Een man van 36 en een 33-jarige vrouw zijn aangehouden, op verdenking van witwassen.

Op de woning aan het Zuiderterras stond niemand ingeschreven. Toch had de politie sterke vermoedens dat er regelmatig mensen in- en uit de woning gingen. Dat vermoeden bleek juist: er bleken inderdaad een man en vrouw in het huis aanwezig te zijn. Bij doorzoeking van de woning vond de politie stapels geld in een televisiekastje. Later werden in de keuken spullen gevonden, die over het algemeen gebruikt worden bij het verpakken van verdovende middelen. Achter een plint onder het keukenblok trof de politie de 600 duizend euro aan. Ook werden cryptotelefoons in beslag genomen: een communicatiemiddel voor criminelen, zonder dat de politie kan meeluisteren. Deze doorzoeking bracht de agenten op het spoor van een tweede woning aan de Strevelsweg. Daar werden twee vuurwapens en 22 kilo harddrugs aangetroffen. Er was op dat moment niemand aanwezig. De politie doet onderzoek.