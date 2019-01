Eerbetoon aan David Bowie: 'zijn dood was een schok'

Drie jaar geleden stierf David Bowie. Het popicoon wordt donderdagavond in Rotterdam geëerd met een speciaal eerbetoon door de tributeband Thin White Duke.

Frontman en gitarist Aschwin Schreiber lag in bed, toen hij hoorde dat Bowie was overleden. “Ik schrok. Het was onvoorstelbaar, Bowie was iemand waar ik in mijn jeugd mee opgegroeid was. Ik heb wat oudere broers die ook fan waren.”

Een jaar geleden kwam hij met het idee voor een tributeband. “Ik had muzikanten verzameld waarvan een aantal enorme Bowie-fans zijn. Zo hebben we het op poten gezet. We spelen nummers uit de jaren ’70, ’80 en ’90. Ook van het laatste album Lazarus spelen we werk. Bowie heeft een moeilijk na te bootsen stem, hij had een enorm bereik.”

De naam van de negenkoppige band Thin White Duke komt van een van de personages van David Bowie, die hij introduceerde tijdens zijn tournee ter promotie van zijn album Young Americans in 1976.

De band treedt om 19.00 uur op in HAL4 aan de Maas.