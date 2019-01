Deel dit artikel:













Vuurwerkschade in Hardinxveld-Giessendam fors gestegen Vuurwerk

De vuurwerkschade in Hardinxveld-Giessendam is fors hoger dan vorig jaar. Het gaat om een kostenpost van 12.700 euro. Een jaar eerder was dat slechts 3.760 euro.

Wethouder Theo Boerman: “Vuurwerkschade kost de gemeente elk jaar weer onnodig veel geld, maar met 12.700 euro is de schade dit jaar wel extreem hoog. Ik ben teleurgesteld.” Om schade te voorkomen sluit de gemeente prullenbakken op gevoelige locaties af. Toch werden acht prullenbakken vernield. “Met 583 euro per prullenbak lopen de kosten voor vandalisme dan snel op”, aldus Boerman. Ook werden er veel meer verkeersborden kapot geknald dan vorig jaar. “Dat moeten we met elkaar toch niet willen? Genieten van vuurwerk mag niet ten koste gaan van andermans eigendommen.” De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie.