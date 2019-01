Richard Krajicek over ABN AMRO WTT: 'Qua kaartverkoop één van onze beste jaren'

Van 11 tot en met 17 februari vindt het ABN AMRO World Tennis Tournament weer plaats in Ahoy. De vorige editie was fantastisch, met de onverwachte komst van Roger Federer en het heroveren van de eerste plaats op de ATP-ranking door de Zwitser, dit jaar verwelkomt toernooidirecteur negen top-20 spelers in Rotterdam. "Een super deelnemersveld", vindt de winnaar van Wimbledon in 1996.

Geen Federer, ook geen Rafael Nadal of Novak Djokovic, maar cijfermatig toch het sterkste deelnemersveld ooit in Ahoy. "Met zoveel topspelers. Een breed veld, met toppers, Next Gen-spelers (aanstormende talenten, red.) en een Nederlander. Mensen waarderen dit, het is qua kaartverkoop één van onze beste jaren. Ze krijgen iedere sessie wel een topper te zien."

Krajicek is blij met de komst van de Japanner Kei Nishikori, in 2014 finalist op de US Open in New York. "Het is altijd mooi om nieuwe gezichten te tonen. Nishikori heeft een zwaar toernooi achter de rug, maar staat wel in de top-10 en won vorige week nog een toernooi (Brisbane, red.). Misschien boort het ook een nieuwe fanbase aan. Hij is heel populair in Azië."

Alexander Zverev is inmiddels een vast gezicht in Rotterdam, de nummer vier van de ATP-ranking achter de grote drie Djokovic, Nadal en Federer. Eind vorig jaar won de pas 21-jarige Duitser de ATP-finals in London door Federer in de halve finale te verslaan en Djokovic in de finale. Op Grandslams is hij vooralsnog minder gelukkig. "Hij heeft tijd nodig en geloof. Het komt met leeftijd en wedstrijden. En hij werkt nu met Ivan Lendl, die het als coach voor elkaar kreeg om Andy Murray grandslams te laten winnen. Lendl gaf hem dat laatste duwtje."

In 2016 sprak Krajicek de wens uit om van Rotterdam, een 500-toernooi, een Mastertoernooi (1000 serie) te maken. In 2019. Dat is niet gelukt, maar de ambitie blijft. "Er moet een licentie vrij komen, maar die zijn zo waardevol. Niemand laat 'm graag los. We hebben de ambitie, zijn er klaar voor, met alles wat wij hebben. Wij moeten constant onszelf blijven verbeteren, we zijn nu een 500, daar zijn we blij mee. Hebben een fantastisch toernooi, dat merken we weer in de kaartverkoop."