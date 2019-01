Daimy (9) maakt sieraden voor KWF Kankerbestrijding

Ze is pas negen jaar, de creatieve Daimy uit Dordrecht, maar ondanks haar jonge leeftijd is ze al volop bezig met liefdadigheid. Daimy maakt sieraden voor KWF Kankerbestrijding.

Het idee ontstond op school. Daar verkochten alle leerlingen bij kraampjes zelfgemaakte creaties of spullen die ze niet meer wilden. De opbrengst van deze markt ging naar het goede doel: KWF Kankerbestrijding.

De jonge Daimy vond het zo mooi dat ze direct aan haar moeder vroeg of ze thuis voor KWF door mocht gaan met het maken van haar sieraden. De juweeltjes maakt ze van oude sieraden. Die haalt ze uit elkaar om ze vervolgens te recyclen tot nieuwe sieraden. Haar moeder Lilian was meteen enthousiast.

Kopen via Facebook

"Ik hou van creatieve dingen, dus ik denk dat ze het zo heeft geërfd", licht Lilian toe. De twee zitten 's avonds vaak samen te knutselen. "Aan het eind van de dag zet ik op Facebook wat we af hebben." Daarna volgen de berichtjes van kopers.

Op de pagina komen ook berichten binnen van mensen die oude sieraden willen doneren aan Daimy. Daar is zij maar al te blij mee, want ze is voorlopig nog niet klaar met haar hobby. "Ik blijf dit nog het hele jaar doen", zegt ze. "En volgend jaar kiezen we dan een ander doel en gaan we nog steeds sieraden maken."

Het geld dat binnenkomt verzamelen moeder en dochter in een grote pot. De inhoud van die pot wordt in één keer aan het KWF gedoneerd zodra hij vol is.