Nog niet bekend wanneer 'Boijmans op Zuid' de deuren opent

Het is nog onduidelijk wanneer Museum Boijmans van Beuningen een tijdelijke ruimte opent in Rotterdam-Zuid. Het museum wil in winkelcentrum Zuidplein een expositieruimte starten, maar is nog druk bezig met de financiering. "We hebben goede hoop dat het gaat lukken."

"Dit soort ontwikkelingen gaan altijd wat langzamer dan je zou willen", vertelt zakelijk directeur Ina Klaassen. "Ik had graag gezegd 'we gaan nu en het is geregeld', maar zo ver is het nog niet."

In juli van afgelopen jaar maakte Museum Boijmans van Beuningen het plan voor de tijdelijke locatie bekend. Directeur Sjarel Ex zei toen in zes weken een beslissing te willen nemen.



Klaassen acht de kans dat het plan daadwerkelijk doorgaat reëel. "We zijn nu in gesprek met investeerders en de eigenaar van het pand om te kijken of het rond kunnen breien", vervolgt de zakelijk directeur. "Ik hoop dat er over een paar maanden meer over te vertellen is."

Concrete invulling

Het museum is op de achtergrond druk aan het nadenken over de invulling van het programma. "We willen niet alleen zenden, maar ook juist de interactie zoeken met Zuid", aldus Klaassen. "We zijn erg benieuwd hoe het publiek van de toekomst ons ziet en zoeken naar samenwerkingen."

"Het plan is om met groepen kunstenaars en bewoners te werken aan projecten", zegt Klaassen. "Ik zou me kunnen voorstellen dat we een grote, internationale kunstenaar zouden uitnodigen om met mensen aan de slag te gaan."

Bij de buren

Eind mei sluit het huidige gebouw van Museum Boijmans van Beuningen voor een aantal jaren de deuren. Er zit asbest in het museum en het pand voldoet niet meer aan de regels voor brandveiligheid.

Tijdens de verbouwing zijn stukken uit de collectie van Boijmans te zien bij andere culturele instellingen in de stad. Dat project draagt de naam 'Boijmans bij de Buren'. Ook wordt er kunst in klaslokalen op scholen getoond en zijn stukken uit collectie te zien in andere musea in de wereld.

De collectie van het Boijmans is weer te zien als het depot in het Museumpark de deuren opent. Naar verwachting in het begin van 2021.