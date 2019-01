Van Bronckhorst pas in februari om tafel met Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst gaat in februari voor het eerst in gesprek met Feyenoord over zijn toekomst. Pas daarna zal er meer duidelijkheid zijn omtrent zijn aflopende contract in De Kuip.

Dat heeft de trainer van de Rotterdamse club gezegd tijdens het trainingskamp in Spanje. Het gesprek dat RTV Rijnmond met hem heeft gehad is later vandaag op deze website terug te zien.

"We hebben afgesproken met de club dat we half februari gaan zitten," vertelt Van Bronckhorst. "Ik denk er wel over na, natuurlijk, maar ik ben er nog niet 100% over uit. Ik kan niet specifiek één reden noemen om bij te tekenen, maar ik ga mijn gevoel volgen."

De vorige keer dat Van Bronckhorst een aflopend contract had, was hij er snel uit met de club. Vrij logisch, want dat was in het seizoen dat de club landskampioen werd. "Ja, dat gevoel was twee jaar geleden natuurlijk heel goed, als je kampioen van Nederland wordt. Maar je weet dat voetbal een proces is, dat het dynamisch is, dus dat gevoel schommelt. Daar moet je mee omgaan. Zoals ik dat de afgelopen jaren in voorspoed en tegenspoed heb gedaan en dat is nu ook zo."

Van Bronckhorst bij Feyenoord

In 2015 werd Van Bronckhorst aangesteld als trainer van Feyenoord. De coach won daarna in 2016 de KNVB Beker, in 2017 de landstitel en in 2018 opnieuw de KNVB Beker. Toch is er (de laatste tijd) ook kritiek op Gio en gaan er geluiden op dat het tijd zou zijn voor een nieuw gezicht voor de groep.

Mochten Van Bronckhorst en Feyenoord besluiten om met elkaar door te gaan, dan wordt hij de langstzittende trainer uit de historie van de Stadionclub. Nog nooit had iemand meer dan vier achteréénvolgende seizoenen de leiding over het eerste elftal van Feyenoord.