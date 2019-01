Deel dit artikel:













Dode bij brand in seniorencomplex Spijkenisse Foto; MediaTV Foto: MediaTV

Bij een brand in een seniorencomplex aan de Gorsstraat in Spijkenisse is donderdagmiddag iemand om het leven gekomen. Het is niet duidelijk of het om een bewoner van het complex Puttesteijn gaat.

Om iets voor vier uur ’s middags kreeg de brandweer de melding dat er rook van achter een deur vandaan kwam. Eerst werden de huizen van de buren en vervolgens het hele complex ontruimd. De brand is volgens de brandweer onder controle. Maar omdat er veel rook in het gebouw hangt, gaat de ontruiming door. De bewoners worden opgevangen in Theater De Stoep. In het complex wonen ouderen en cliënten van Stichting Philadelphia. Dat zijn mensen met een beperking.