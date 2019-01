Deel dit artikel:













Dode bij brand in zorgcomplex Spijkenisse Foto; MediaTV Foto: MediaTV

Bij een brand in een zorgcomplex aan de Gorsstraat in Spijkenisse is donderdagmiddag iemand om het leven gekomen. Het is een bewoner van het complex Puttesteijn.

Om iets voor 16:00 uur kreeg de brandweer de melding dat er rook van achter een deur vandaan kwam. Eerst werden de huizen van de buren en vervolgens het hele complex ontruimd. "Ik zag ook dat veel mensen naar buiten zijn gereden", zegt de verslaggever ter plaatse van RTV Rijnmond. "Dat ging er allemaal redelijk gemoedelijk aan toe." "In totaal zijn 150 mensen naar buiten geholpen", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "Drie bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Ook vijf politiemensen zijn gecheckt." De brand is volgens de brandweer onder controle. Maar omdat er veel rook in het gebouw hangt, gaat de ontruiming door. De bewoners worden opgevangen in Theater De Stoep. In het complex wonen ouderen en cliënten van Stichting Philadelphia. Dat zijn mensen met een beperking. In de loop van de avond mochten de eerste bewoners weer terug naar hun woning.