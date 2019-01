Verkeer rond Dordrecht loopt vast na ongelukken en pech

Het verkeer rond Dordrecht is donderdagmiddag vastgelopen door ongevallen op de A15 en A16.

Op de A16 van Rotterdam naar Breda was de linkerrijstrook bij de Moerdijkbrug afgesloten. Op de A15 bij Gorinchem stond een vrachtwagen met pech. De weg was daar rond vier uur weer even vrij, maar toen stond er nog 20 kilometer file. Voor het bergen van de truck, ging de weg weer dicht.

De A16 werd rond kwart over vier vrijgegeven. Daar stond toen 13 kilometer file.