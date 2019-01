Gio over transferperiode Feyenoord: 'Denk dat wij nog spelers gaan verhuren'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst houdt er sterk rekening mee dat er in de komende weken nog enkele spelers vertrekken. De club is vooral van plan om spelers te gaan verhuren.

"Ik verwacht niet een hele spannende periode," vertelt Gio over de huidige transferperiode. "Ik denk dat er nog wel wat spelers vertrekken, waar van het goed is dat ze verhuurd gaan worden. Vooral spelers die niet veel aan spelen toekomen, maar ik noem geen namen."

'Ridgeciano Haps speler die snel kan aanhaken'

Een 'nieuwe' speler is Ridgeciano Haps. De linksback speelde dit seizoen door een scheenbeenblessure nog geen minuut, maar is nu weer bijna inzetbaar voor Van Bronckhorst op de linksbackpositie. "Hij oogt heel fris en fit en heeft al een lange tijd meegetraind. Nu is hij pas vrijgegeven voor minuten. Dat is de volgende stap in zijn herstel. Ik denk dat Ridgeciano een speler is die snel kan aanhaken."