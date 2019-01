Terreurverdachten blijven in de cel

De zes mannen die worden verdacht van het beramen van een terreuraanslag in Nederland, blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald tijdens de eerste zitting.

Volgens de officier van justitie is Nederland met de arrestatie van de mannen afgelopen september ,,zonder twijfel" aan een grote aanslag ontsnapt." Ze zouden plannen hebben gehad voor een aanslag tijdens een festival, waarbij zeker tientallen doden zouden vallen.

De aanslag kon worden voorkomen, omdat de groep verdachten nauwlettend werd gevolgd door een infiltrant. Hij was erbij toen de mannen oefenden op een vakantiepark in Weert. Uit foto's die RTL eerder publiceerde is op te maken dat één van de verdachten een Kalasjnikov kust.

Kunstmest

Dankzij de infiltrant kwam de groep aan handvuurwapens en aan kunstmest. Dat laatste kan gebruikt worden bij het maken van bommen. Justitie zegt dat zowel de wapens als de kunstmest onklaar was gemaakt.

Tijdens de arrestatie in september vorig jaar in Weert schoot verdachte Wail el A. uit Rotterdam met een van die wapens op de politie. Hij merkte toen dat het wapen niet functioneerde.

De advocaten in deze zaak zetten grote vraagtekens bij het inzetten van de infiltrant. Serge Weening, die twee verdachten bijstaat: "Justitie heeft deze groep gecreëerd en de wapens geleverd. Zou er iets zijn gebeurd zonder de infiltrant? Is Hardi N. (hoofdverdachte) op ideeën gebracht?"

Uitlokking

De advocaten willen de infiltrant aan de tand gaan voelen om te kijken of sprake was van uitlokking. De infiltrant zal bij dat verhoor onzichtbaar zijn en met stemvervorming te horen zijn.

De rechtszaak tegen de terreurverdachten gaat over drie maanden verder.