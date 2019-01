Familie slachtoffer van bomaanslagen

Angst om naar buiten te gaan. Dat heeft één familielid nadat de woningen van haar oma en broer mikpunten waren van bomaanslagen. Het familielid maakt de tweede aanslag mee en ze vertelt in Bureau Rijnmond haar verhaal.

Bekijk de video:

De eerste aanslag is op 14 juli vorig jaar aan de Grote Beer in Rotterdam-Oosterflank, waar haar oma woont. Door de kracht van de explosie vliegt de metalen brievenbus dwars door de tussendeur en veroorzaakt een deuk in de muur van de woonkamer. Als iemand daar zou hebben gestaan, dan zou die waarschijnlijk gewond zijn geraakt.

Een week later, op 20 juli, gaat er door een explosie aan de Kuinder in Rotterdam-Zevenkamp een ruit van de woonkamer aan diggelen. Daar woont de broer, van de vrouw die haar relaas vertelt, samen met zijn gezin. Zij is op dat moment in de woonkamer en vermoedt direct dat de aanslag ook is gepleegd door de persoon, die eerder het huis van haar oma op de korrel nam.

Ook de politie denkt dat en zoekt nog twee jongens die, volgens een buurman, de daders zouden hebben zien wegrennen. Lopende het onderzoek doet de politie geen mededelingen over de aanleiding van de aanslagen.