Ex-dakloze Patrick 'Het Rotterdam Project' terug in Nederland

Beau en Patrick in Het Rotterdam Project. Foto: RTL

Een boekje vol telefoonnummers van hulpverleners, 50 duizend euro en een liefdevolle presentator. Dat kreeg ex-dakloze Patrick tijdens Het Rotterdam Project. Eén ding moest hij toch echt zelf doen: afkicken.

En dat heeft hij gedaan. Patrick vertrok naar Zuid-Afrika om daar in een speciale kliniek van zijn hardnekkige verslaving af te komen. In het RTL-programma gaf hij zelf al toe dat hij liever helemaal niet stopt, want hij vond de drugs veel te lekker. Toch besefte hij zich dat het zo niet verder kon.



Hij vertrok naar Afrika als een magere, verslaafde man. Bij terugkomst ziet hij er heel anders uit. Patrick is getransformeerd naar een goed gebruinde, gezonde levensgenieter. Op Instagram deelt hij zijn nieuwe look.

Warm welkom

Op het vliegveld in Nederland werd hij uiteraard opgewacht door niemand minder dan presentator Beau van Erven Dorens. Ook al zijn de opnames voor het programma afgelopen, Beau houdt contact met zijn deelnemers.

Bij de foto schrijft Patrick "Home Sweet Home". Ook Beau plaatst een foto op zijn Instagram van zichzelf en Patrick. Hij schrijft "Caveman010 is back". Caveman010 is de naam die Patrick gebruikt op zijn Instagram.

Online krijgt de ex-dakloze en inmiddels ex-verslaafde veel lof voor zijn initiatief om af te kicken. "Te gek zeg. Wat een zichtbare verandering. Hou je goed en zet m op" en "Super knap Patrick!! Je ziet er goed uit! Ja toch?! Volhouden pik! Je kan het!!", schrijven fans.