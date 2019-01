Deel dit artikel:













Excelsior speelt doelpuntloos gelijk tegen China onder 25 Excelsior in Spanje

Excelsior heeft de oefenwedstrijd in Spanje tegen het Chinese elftal onder 25 jaar met 0-0 gelijkgespeeld. In de tweede helft kreeg Ali Messaoud een goede kans om zijn team aan de zege te helpen, maar hij kopte de bal net naast. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart is in Alhaurin in voorbereiding op de tweede helft van het seizoen.

De Kralingers, veertiende in de eredivisie met zestien punten, hervatten de competitie op vrijdag 18 januari met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Een week later komt De Graafschap op bezoek in Rotterdam.