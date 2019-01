Veel geld zou een 85-jarige Sliedrechtenaar in huis hebben. Door dat gerucht wordt er in zijn woning vier maal ingebroken.

De inbrekers komen binnen door een niet afgesloten achterdeur. Maar ondanks uitgebreide zoektochten vinden ze niets. Niet verwonderlijk, want het gerucht is niet waar. Na één van de inbraken hangt de zoon camera’s op en daarop is een verdachte te zien. Wie is het?