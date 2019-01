Noorderslag nodigt Aboutaleb uit voor debat met rappers

De stichting Buma Cultuur heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb uitgenodigd om op muziekfestival Eurosonic Noorderslag in debat te gaan met Nederlandse rappers. Dat zegt directeur Frank Helmink van de stichting donderdag naar aanleiding van de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester van Rotterdam.

In zijn nieuwjaarstoespraak hekelde Aboutaleb donderdag rappers die vuurwapengeweld ophemelen. "Helaas is het zo dat in de rapscene vuurwapens regelmatig verheerlijkt worden. Zij schotelen onze jeugd soms het beeld voor dat het cool is om een wapen te bezitten."

De burgervader roept de rappers op hun verantwoordelijkheid te nemen en in actie te komen tegen vuurwapengeweld door jongeren. Aanleiding voor zijn oproep is de gewelddadige dood van de 31-jarige Rotterdamse rapper Feis tijdens nieuwjaarsnacht.

Of Aboutaleb volgende week afreist naar Groningen, hangt af van zijn agenda. Eventueel gaat de burgemeester via een videoverbinding in gesprek met rappers, zo laat zijn woordvoerder weten.