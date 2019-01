Deel dit artikel:













Bewonersorganisatie 'Oude Westen' zoekt vrienden Verslaggeefster Samantha Coleridge bezoekt actievoerders Oude Westen

In de Sint-Mariastraat, zijstraat van de West-Kruiskade, zie je meteen dat er iets bijzonders aan de hand is. Daar staat een witte tent met de slogan 'Vrienden van de Aktiegroep'. In de tent zitten betrokken buurtbewoners en leden van buurtbewonersorganisatie ''Oude Westen.''

Zij spreken buurtbewoners en mede-Rotterdammers aan, omdat ze zich zorgen maken over de stopzetting van de subsidie die de buurtbewonersorganisatie volgend jaar te wachten staat. Bij het benaderen van buurtbewoners, leggen de vrijwilligers uit hoe belangrijk de organisatie is. Daarbij vragen ze mensen of ze voor een klein bedrag startend vanaf vijf euro per jaar vriend willen worden van de actiegroep. Dit geld is in eerste instantie bedoeld om de huidige campagne voort te zetten en het netwerk van de bewonersorganisatie uit te breiden zodat uiteindelijk geldschieters kunnen worden gevonden. Deze geldschieters kunnen dan hun steentje bijdragen aan het werk van de bewonersorganisatie. De organisatie is in de wijk onder andere verantwoordelijk voor het faciliteren van taallessen, hulpverlening, bemiddeling, huiswerkbegeleiding en andere sociale zaken. RTV Rijnmond sprak de actievoerende buurtbewoners in hun tent op de kruising van de Sint-Mariastraat en de Gaffelstraat.