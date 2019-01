Boswachters halen kwekerij-restanten uit Dordts natuurgebied

Staatsbosbeheer heeft deze week de restanten van van hennepkwekerijen in de Dordtse Biesbosch opgeruimd. "Het was een flinke hoeveelheid", zegt boswachter Thomas van der Es. "Je moet er niet aan denken als dat allemaal de natuur was ingestroomd."

Al een paar jaar worden in de zomer meerdere hennepkwekerijen ontdekt in natuurgebieden zoals de Dordtse Biesbosch. Die worden dan ontmanteld, maar vaak blijft er het een en ander liggen aan afval.

"Dat ga je niet in de zomer opruimen", legt Van der Es uit. "Dan staan de brandnetels tot aan je middel en dan kan je nergens bij. Het is dan echt ondoordringbaar. We wachten tot de winter en er wat hoog water is. Dan kunnen we met bootjes dichtbij komen en kunnen we alles inladen."

En zo dreef er woensdag en donderdag een schip met afval door de Dordtse Biesbosch, het meest zuidelijke gedeelde van het Eiland van Dordrecht.

Van der Es: "Het ging voornamelijk om plastic en kunststof. En dat ligt allemaal in de buitendijkse gebieden. Dus als het waterpeil erg stijgt stroomt dat allemaal natuurgebied in. Ik ben blij dat het weg is."