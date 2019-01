Zoektocht naar Dordtse tegeltjeswijsheden

Tegeltjeswijsheden zijn niet voorbehouden aan Delfts blauwe tegeltjes. Binnenkort komen er rood-witte varianten. In Dordrecht begint namelijk een zoektocht naar èchte Dordtse wijsheden en typisch Dordtse spreuken. De beste komen dus op een tegeltje.

Hoewel de speurtocht officieel begint op 7 februari hebben initiatiefnemers Viona Versluis, van de bibliotheek in Dordrecht, en ondernemer Tjarco van Raalte al wat teksten binnen gekregen. "Natuurlijk weer 'hoe dichter bij Dordt' maar daar zijn we nu wel klaar mee", zegt Versluis.

Donderdagavond 7 februari kan iedereen in DOOR, aan de Spuiboulevard, zijn of haar spreuk of wijsheid kunnen openbaren en daar ook een toelichting op geven. "En daarna kan iedereen dat nog tot eind april nog doen", weet ze.

Suggesties zijn welkom op de speciale website en op bierviltjes, die verspreid zijn in de Dordtse horeca. Het project heet 'De Dordtse Rooje' en is onderdeel van Ode aan de Synode. Dat is een reeks van activiteiten die herinneren aan de 400 jaar geleden gehouden kerkvergadering.

"Die Synode heeft grote invloed gehad op onze taal en identiteit. Landelijk, maar ook lokaal. Wat is hier 400 jaar later nog van over? Dat zoeken we nu", legt Versluis uit. "Je kunt denken aan vertaalde wijsheden uit de Statenbijbel", zegt Van Raalte.

"Een jury kiest in mei de beste inzendingen. Die leggen we dan, samen met de meest ingezonden spreuken en de meest verkochte tegeltjes, voor aan het publiek, die uiteindelijk de beste kiest", licht Van Raalte toe.

Overigens kan iedereen nú al zijn of haar eigen spreuk of wijsheid op een Dordtse Rooje laten zetten en bestellen via de speciale website. De nog niet van tekst voorziene tegeltjes zijn gemaakt in de Duurzaamheidsfabriek van het Dordtse Leerpark.