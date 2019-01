Deel dit artikel:













Brand Spijkenisse: 'Alle complimenten voor de hulpverleners!' Ouderen opvangen in Theater De Stoep

De een schrok er best van en de ander vond het allemaal wel meevallen. Maar ze waren het er allemaal over eens in Theater de Stoep in Spijkenisse: de ontruiming van zorgcomplex Puttesteijn na de brand van donderdagmiddag verliep vlekkeloos.

"Ik zat thuis en plotseling hoorde ik iemand keihard bellen en bonzen op de deur", zegt een mevrouw, die rustig bijkomt in het Spijkenisser theater. "Stond er politie voor de deur. Dat er brand was. Ik schrik niet snel, maar ik ben maar wel snel naar beneden gegaan." Theo was al onderweg naar beneden, toen hij de hulpverleners tegenkwam. "Ik werd meteen naar buiten gebonjourd", zegt de bewoner van Puttesteijn lachend. "Maar serieus, het is natuurlijk wel erg wat er gebeurd is. We wonen hier allemaal dicht op elkaar en iedereen kent elkaar." "De evacuatie is prima verlopen", concludeert ook waarnemend burgemeester Veldhuijzen van Nissewaard die de Stoep bezocht. "Er zijn een paar mensen van de hulpverlening en bewoners die rook hebben binnengekregen en die zijn nagekeken. Zij maken het allemaal goed." Lees ook: Dode bij brand in zorgcomplex Spijkenisse