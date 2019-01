Meer dan duizend mensen bij afscheid van rapper Feis

Ruim duizend mensen hebben donderdagavond afscheid genomen van de Rotterdamse rapper Feis. Hij werd in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag doodgeschoten.

Rouwenden konden bij uitvaartcentrum Goetzee aan de Boezemsingel in Rotterdam afscheid nemen. De familieleden van Feis stonden naast de afgesloten witte kist. Ook namen ze condoléances in ontvangst. Een grote foto van Faisal Mssyeh, zoals Feis in het echt heette, stond bovenop de kist. Volgens een woordvoerder van uitvaartcentrum Goetzee was het een 'rustige en respectvolle avond.'

Rillingen

'Ik kreeg rillingen over m'n hele lichaam toen ik binnenliep',vertelt Kim die samen vriendin Denise afscheid nam van Feis. "Er is een rust daarbinnen. Het was mooi. Ik was blij dat de kist dicht wa, zodat ik hem kan herinneren zoals ik hem ken."

Tupac

"Hij was geliefd bij jong en oud, het mooist aan Feis als rapper was dat hij niet zong over die dommen dingen waar de meeste rappers over rappen", zegt Kim. "Feis rapte echt over het leven en dat maakte hem uniek. Van binnen en van buiten. Feis was een beetje Tupac, nu al een legende. Hij gaat nu groter worden dan hij al was "

Wie de rapper heeft doodgeschoten en waarom is nog onbekend. Feis en zijn broertje Bilal kregen ruzie op de Nieuwe Binnenweg. De politie arresteerde eerst zeven mensen, maar daar zit er nog maar één van vast. Dat is niet de schutter. Die is nog voortvluchtig.