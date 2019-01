Deel dit artikel:













Gorinchem wijst omstreden 'Nashville-predikant' de deur Nashville-verklaring (Foto: ANP)

De kerkenraad van de Grote Kerk in Gorinchem heeft de omstreden dominee Klaassen laten weten dat hij komende zondag niet mag preken. Klaassen kwam in opspraak omdat hij een van de opstellers is van de Nashville-verklaring, waarin het homohuwelijk wordt afgekeurd.

In Gorinchem is daarna een petitie gestart om de kerkdienst niet door te laten gaan. Zij noemen de geplande dienst een 'belediging voor de LGBTI-gemeenschap'. De petitie is ruim tweehonderd keer ondertekend. De Grote Kerk in Gorinchem heeft op dit moment geen eigen predikant en dus worden steeds gastpredikers naar de stad gehaald.