Eerst dokken dan pas karren in Schiedam

In Schiedam Oost is donderdagmiddag en avond een grote verkeerscontrole gehouden. Na twee uur was er al beslag gelegd op vijf auto's en trof de politie een steekwapen aan.

Verschillende diensten werkten samen bij de controle op het Boerhaaveplein in het oosten van de stad. In de omgeving werden voertuigen gescand en gekeken of belasting of boetes betaald moesten worden. In dat geval escorteerden motoragenten de overtreders naar de controleplaats onder een de Rotterdamsedijk.

Wapen

Na twee uur controle nam ook burgemeester Lamers van Schiedam een kijkje. "We laten zien dat je uiteindelijk moet betalen, het is gewoon niet slim. Bovendien is het hier een veiligheidsrisico gebied en mogen we preventief fouilleren. Er is al een wapen aangetroffen",aldus Lamers.

Een aangehouden man moest nog ruim 9000 euro belasting betalen. Het was de auto van een klant, vertelde de bestuurder. Na wat heen en weer getelefoneer werden zaken geregeld. Anderen konden hun voertuig achterlaten met op de voorruit een sticker met de tekst 'Beslag'.

Vrijdagochtend wordt bekend wat de oogst was van de verkeerscontrole die zo'n zes uur duurde.