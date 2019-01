'Dansopa van Zuidplein' en Kubus-kids dansen weer samen

'Eén, twee, drie, rechterhand omhoog!', roept 'dansopa' Chris Hider (86) tijdens de dansles van OBS De Kubus in Rotterdam. Hider werd vorige maand een bekendheid door een filmpje waarin hij spontaan meeswingt tijdens een voorstelling van de leerlingen op Winkelcentrum Zuidplein. Deze week zien ze elkaar voor het eerst weer.

Blije gezichten in de gymzaal waar juffrouw Kelly Tomasic wekelijks haar moves doceert. Ze stoomt de groep van zo'n vijftien scholieren klaar voor een grote danswedstrijd op Zuidplein. Om alvast sfeer te proeven en te wennen aan de omgeving nam ze de groep vorige maand mee naar het winkelcentrum.

Daar liep toevallig Chris Hider rond. Op de vraag van een agent of hij mee wilde dansen zei hij volmondig ja en de rest is geschiedenis. Het filmpje werd een hit op internet. De agent zelf verklaarde: "Ik zag aan zijn ogen dat hij mee wilde doen."

De reünie in het schoolgebouw zorgt voor blije gezichten. "Het is de eerste keer dat ik met mijn blote ogen een oude man zag dansen", zegt jeugdige Chris over zijn naamgenoot. "Wat ik zag, vond ik echt fantastisch", vult Naidjell vol bewondering aan. "Je ziet dat niet zo vaak, oude mensen van 86 die gaan dansen met kleine kinderen."

De kids dansen normaal tijdens de les op bonkende beats, maar moeten het vandaag doen met onvervalste disco-schlager doen. Dat is namelijk waar de dansopa zijn heupen niet stil op kan houden en hij heeft een cd'tje meegenomen. Maakt niet uit, de leerlingen gaan ervoor en volgen nauwgezet al zijn instructies op.

Toch heeft het verhaal heeft ook serieuze kant, weet Praisses. Eenzaamheid. "Het is heel zielig dat zijn vrouw dood is en dat hij niet zo goed eten voor zichzelf kan maken. Daarom hebben we hem hier uitgenodigd." Chris Hider was eind vorige maand ook al welkom voor het grote kerstdiner op De Kubus, maar toen gooide een griepje roet in het eten. Vandaag is de revanche.

Het populaire filmpje is gemaakt door een agent van Politie Charlois. De dansende opa is een lust voor het oog, maar de eenzaamheid raakte de agent. Hider vertelt al snel dat hij na het overlijden van zijn vrouw dagelijks naar Zuidplein komt voor aanspraak. Graag wil hij weer een maatje om door het leven te dansen.

De agent hoopt dat het bezoek van de dansopa aan school iets kan betekenen in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen. "Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Kijk bij jezelf in de straat en doe eens een bakkie met je kind of kleinkind bij een lokaal bejaardentehuis."

Op de Kubus is die boodschap niet aan dovemansoren gericht. Juffrouw Kelly staat vol trots te kijken als haar leerlingen samen swingen met hun 86-jarige stadgenoot. Wat Erinah betreft blijft het niet bij één keer. "Eigenlijk kan hij wel vaker bij ons komen dansen. Dan is hij niet alleen en hoeft niet elke dag naar Zuidplein om met iemand te praten."