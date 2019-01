Docent Hogeschool voor de rechter voor verzekeringsfraude

Een docent van de Hogeschool Rotterdam moet vrijdag voor de politierechter verschijnen in Den Haag. Hij wordt verdacht van oplichting van verzekeringsmaatschappij Aegon. Dat meldt Omroep West.

De man, Zouhair S., zou ten onrechte de diefstal hebben geclaimd van sieraden, laptops en een spiegelreflexcamera. Die zouden zijn gestolen bij een inbraak in zijn huis.

De 32-jarige S. is naast docent ook raadslid voor D66 in Gouda. Hij meldde zich eind oktober 2017 bij de politie met het verhaal dat er was ingebroken in zijn huis.

Uit de aanklacht die nu openbaar is blijkt dat de inbraak misschien niet heeft plaatsgevonden of dat er meer als gestolen is opgegeven dan er daadwerkelijk weg was.