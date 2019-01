Imam Essalam Moskee schaart zich achter oproep Aboutaleb over rapmuziek

Imam Azzedine Karrat van de Essalam Moskee in Rotterdam schaart zich achter de oproep van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb aan rappers om een einde te maken aan het verheerlijken van geweld. Volgens Karrat hebben deze muzikanten een voorbeeldfunctie en moeten ze daarom een positieve boodschap uitdragen.

"Het is hard nodig dat dit gebeurt, want het gaat de verkeerde kant op", zegt Karrat. De imam was donderdagavond bij het afscheid van rapper Feis in uitvaartcentrum Goetzee in Rotterdam. Hij was daar op uitnodiging van de familie van de rapper.

Karrat zei dat het goed zou zijn als politie, burgemeesters en andere betrokkenen met de rappers gaan praten om het probleem van de geweldverheerlijking aan te pakken.

Burgemeester Aboutaleb werd na zijn oproep aan rappers uitgenodigd voor het popfestival Noorderslag in Groningen om daar in debat te gaan met mensen uit de rap-scene.