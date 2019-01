Deel dit artikel:













Auto belandt ondersteboven op A16 Foto: Politie

Een automobilist in Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag met zijn wagen op z'n kop op het wegdek beland. Het ongeval gebeurde op de A16, ter hoogte van de afrit Feijenoord.

Hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren en hoe het met de bestuurder is, is nog niet bekend. De politie Rotterdam-Oost meldt op sociale media dat het rijbewijs van de automobilist is ingevorderd. Wat de reden daarvoor is, is nog onduidelijk.