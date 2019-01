Deel dit artikel:













Oud & Nieuw Rotterdam: 200 duizend euro schade Het vuurwerk bij de Erasmusbrug

De schade in de gemeente Rotterdam rond de jaarwisseling bedraagt 200 duizend euro. Dat is ruim 10 duizend euro meer dan een jaar eerder, laat het Rotterdams college weten in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad.

Volgens burgemeester Aboutaleb en wethouder Wijbenga bestaat het grootste deel van de schade uit kapotte prullenbakken, verkeersborden en ondergrondse containers. Hulpdiensten De brandweer rukte rond de jaarwisseling in een periode van elf uur meer dan vierhonderd keer uit. Dit was voornamelijk vanwege container- en buitenbranden. De hulp van ambulancepersoneel werd in dezelfde nacht ongeveer honderd keer gevraagd. Er zijn zeven meldingen binnengekomen van agressie tegen hulpverleners. De brandweer rukte rond de jaarwisseling in een periode van elf uur meer dan vierhonderd keer uit. Dit was voornamelijk vanwege container- en buitenbranden. De hulp van ambulancepersoneel werd in dezelfde nacht ongeveer honderd keer gevraagd. Er zijn zeven meldingen binnengekomen van agressie tegen hulpverleners. Rotterdam werd tijdens de jaarwisseling opgeschrikt door vier schietincidenten, waaronder de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg waarbij de 32-jarige rapper Feis om het leven kwam. Aanhoudingen De politie heeft tijdens de jaarwisseling in Rotterdam in totaal 28 aanhoudingen verricht voor verschillende vergrijpen. Er waren 202 incidenten. De politie heeft tijdens de jaarwisseling in Rotterdam in totaal 28 aanhoudingen verricht voor verschillende vergrijpen. Er waren 202 incidenten. Dertig jongeren zijn doorverwezen naar HALT. In 2018 waren dat er tien.