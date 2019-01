Omstreden dominee denkt dat Nashville-consternatie een hype is

Dominee Maarten Klaassen vindt het niet erg dat hij zondag niet mag preken in de Grote Kerk in Gorinchem. "Het is in goed overleg gegaan", zegt hij tegen de NOS op Radio 1. "Mensen moeten in alle rust naar de kerk kunnen komen om het woord van God te kunnen horen. Dan ben je niet gebaat bij een demonstratie voor de kerk."

Klaassen is een van de Nederlandse opstellers van de omstreden Nashville-verklaring. De kerk en de predikant zelf vinden het geen goed idee om zondag de dienst te leiden in Gorinchem. Als hij dat wel zou doen, zouden tegenstanders van de verklaring een vreedzaam protest houden voor de deur.



Ondanks alle commotie denkt de dominee dat hij binnenkort weer gewoon in Gorinchem spreekt. "Omdat dit nu de eerste preek is na een week vol commotie, leek het ons wijzer om het zo te doen. Tegelijkertijd leven we in een land van hypes die heel snel overwaaien, dus in de toekomst hoop ik weer in Gorinchem voor te gaan."

In de Nashville-verklaring wordt homoseksualiteit afgekeurd. Klaassen zegt dat hij het document zo niet heeft gelezen. "Ik vind dat homo's de ruimte en het recht moeten hebben om uit de kast te komen. Homoseksualiteit is niet iets waarvan je moet genezen. De media hebben bepaalde uitspraken zo geframed."

Handtekening

Toch staat in de teksten van de verklaring duidelijk dat het goedkeuren van homoseksualiteit zondig is. Op de vraag of de dominee nog steeds achter zijn handtekening onder het document staat, antwoordt hij: "Absoluut. Ik sta voor mijn overtuiging en ik vind dat ik het recht heb die overtuiging uit te spreken."

Maarten Klaassen heeft de Hervormde Gemeente in Arnemuiden als zijn vaste gemeente. Op 27 januari preekt hij in Ridderkerk (Wilhelminakerk, 16:00 uur) en Nieuw-Lekkerland (Rhehoboth, 18:00 uur).