Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Feyenoord - Borussia Dortmund te volgen op Radio Rijnmond Feyenoord speelt vanmiddag tegen Borussia Dortmund

De wedstrijd tussen Feyenoord en Borussia Dortmund is vrijdagmiddag te volgen op Radio Rijnmond. Sinclair Bischop is aanwezig bij het oefenduel in Spanje en doet vanaf 17:00 verslag.

Tijdens de nieuwsuitzending Rijnmond NU, gepresenteerd door Dave van der Wal, meldt Sinclair Bischop zich regelmatig met wedstrijdflitsen op de radio. De uitzending op 93.4 FM is ook te volgen via deze website. Het oefenduel is een bijzonder affiche. In 2002 namen de Rotterdamse en de Duitse club het ook tegen elkaar op in de finale van de UEFA Cup. Zoals bekend won Feyenoord die wedstrijd met 3-2, waarmee het de (tot heden) laatste Nederlandse club is die een Europese hoofdprijs heeft gewonnen.