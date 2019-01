Museum Rotterdam brengt ode aan nachtleven van Rotterdam

Het is een feestje in Museum Rotterdam. Waar je ook kijkt zie je discoballen, poppen met extravagante kleding en logo's van oude uitgaansgelegenheden zoals Nighttown en Parkzicht. Vrijdagmiddag opent wethouder Said Kasmi de nieuwe tentoonstelling 'Party People'.

Paul van der Laar, directeur van het museum, zat in de jaren '80 vooral met zijn neus in de boeken. "Ik was niet zo'n uitgaanstype... maar nu ik dit zie, zie ik wat ik heb gemist." Toch is de tentoonstelling te vinden in zijn museum. "We wilden een tentoonstelling maken die helemaal uit deze stad komt. Dus iemand die met een goed idee zou komen, kreeg de kans een tentoonstelling te maken."

Niet veel later zat de museumdirecteur met stadsdichter Derek Otte op een terras. Daar zei Otte dat de museumdirecteur publiek binnen zou krijgen, dat hij nog nóóit eerder had gehad als er een tentoonstelling over het Rotterdamse uitgaansleven zou komen. "Dus ik zei: dat gaan we doen, wat heb je ervoor nodig?'". Zo ontstond de tentoonstelling 'Party People'.

Gabber

Visueel ontwerpster Madje Vollaers hielp mee. Zij legt uit dat je met een koptelefoon door de tentoonstelling kan lopen, zoals een silent disco. "Bij de entree is wat je hoort vrij Rotterdams, met vooral mensen van nu", zegt Vollaers. Verderop in het museum komt ook gabber en terror voorbij. "Ten slotte kom je in de club, daar is dé muziek waarop je niet wil stoppen met dansen."In die laatste zaal mogen de voetjes ook daadwerkelijk van de vloer. In de club ligt een oude dansvloer die is opgeknapt. De zaal is gevuld met gabbers: poppen met kleding die Rotterdammers doneerden.

"We hebben mensen gezocht in Rotterdam, die een outfit van een bepaalde periode wilden doneren", legt Vollaers uit. Daardoor staan nu verschillende generaties in de zaal samen te 'dansen'.

Volgens de ontwerpster moet Rotterdam trots zijn op het nachtleven. In de jaren '80 en '90 kwamen mensen van over de hele wereld naar Rotterdam voor de dancemuziek. "Nu is dat niet meer", blikt ze terug. "Maar er is nog steeds potentie, bijvoorbeeld in de hiphopscene."