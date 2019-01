Leraar Rotterdamse school vast voor misbruik minderjarige en bezit kinderporno

De politie heeft begin deze week een 50-jarige man uit Gouda aangehouden. Hij wordt verdacht van het misbruiken van een minderjarig meisje en het bezit van kinderporno. De man was van 2012 tot juni 2018 docent op een basisschool in Rotterdam.

Het gaat om de Lucasschool in Rotterdam-West. De man heeft in het verleden lesgegeven aan het meisje. Ouders met kinderen op de betrokken school, zijn donderdag geïnformeerd over zijn aanhouding. Vanuit de school is hulp georganiseerd voor leerlingen die eerder les hebben gekregen van hem.

De politie kwam de Gouwenaar eind december op het spoor, na een aangifte. Zijn huis is vervolgens op 2 januari doorzocht. Daarbij zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen. Daaruit bleek al snel dat de man kinderporno had gedownload. De man blijft voorlopig vastzitten.